30 دولة في المنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات

المصدر: دبي - البيان

تنطلق، 13 مارس المقبل، فعاليات المنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات في الشرق الأوسط 2020 في دبي، تحت شعار «الاستدامة الاستراتيجيّة»، بحضور ممثلين من أكثر من 30 دولة.

وتشارك شركة أكسالتا لتصنيع وبيع الطلاء السائل والمسحوق في فعاليات النسخة الثامنة بصفتها شريكاً رئيساً للمنتدى.

وتأتي نسخة هذا العام من المنتدى تحت شعار REV-IT-UP، لتمنح الوفود المشاركة فرصة لإحداث تأثير مباشر في آلية عمل ورش السيارات، والمساعدة على توسيع شبكة أعمالهم.

وقال جيم ميوز، نائب الرئيس لشؤون إعادة التجديد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أكسالتا»: «يمكن لورش السيارات، من خلال رفع مستوى إنتاجها، أن ترتقي بجودة خدماتها المقدمة إلى العملاء والتميز بأدائها التنافسي في القطاع. ونحن في «أكسالتا» نفخر بمشاركتنا في المنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات الذي يوفر المنصة المثلى لمناقشة الحلول المصممة، لتعزيز الأداء العام في سوق خدمات السيارات بعد البيع».

ومن جانبه، قال جيسون موسيلي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات: «نحن مسرورون بانضمام «أكسالتا» إلينا كشريك رئيس للعام الثاني على التوالي، إذ تتيح لنا هذه الشراكة تقديم منتدى تفاعلي حافل بالمعلومات والمناقشات لدعم القطاع والارتقاء بأدائه».

وقال فادي مدلج، المدير التنفيذي لشركة «أكسالتا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تلتزم «أكسالتا» بالعمل مع شركائها في المنطقة، وتصغي باهتمام لملاحظات العملاء للارتقاء المستمر بمستويات جودة الإنتاج والخدمات. ومن خلال مشاركتنا في فعاليات مهمة مثل المنتدى الدولي لقطاع ورش السيارات، نستطيع التوصل إلى أفكار قيمة حول كيفية الارتقاء بالقطاع، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

ونعتمد على هذه الأفكار في تصميم وإطلاق عروضنا في المنطقة، وتقديم خدمات ومنتجات فريدة مثل تقنيات الدهان والطلاء المائي الرائدة عالمياً، وأدوات مطابقة الألوان، والدورات التدريبية العالية الكفاءة، ما يساعد عملاءنا على تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم التشغيلية».

