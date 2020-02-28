سوفوس تطلق جدار «إكستريم» للحماية

المصدر: (دبي- البيان)

طرحت شركة سوفوس، «إكستريم» Xstream، جدار الحماية Sophos XG Firewall، والتي تتميز بقدرات عالية الأداء لفكّ ترميز الحركة في أمن طبقة النقل TLS – وهي طبقة غالباً ما يتجاهلها العاملون في المجال الأمني، نظراً لمشاكل الأداء والتعقيد.

وأصبحت حلول «جدار الحماية من سوفوس XG»، تتمتع الآن بإمكانات تحليل التهديدات المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي من مختبرات سوفوس. قال دان شيابا، المدير التنفيذي للمنتجات لدى سوفوس: «أظهرت أبحاث مختبرات سوفوس، أن المهاجمين السيبرانيين يستخدمون التشفير بجرأة في محاولاتهم للتحايل على المنتجات الأمنية وتجاوزها».