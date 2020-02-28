تنحّي رئيس «أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أجيليتي أن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، قد قرر التنحي عن منصبه بعد 13 عاماً أمضاها في هذا المنصب و22 عاماً في خدمة الشركة.

وسيتم تعيين كريس برايس، مديراً تنفيذياً لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة خلفاً للصالح اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: ترك عيسى الصالح إرثاً يتمثل في قيادته عمليات الاستحواذ على أكثر من 40 شركة عالمية ودمجها بفعالية في شبكة واحدة جمعت أكثر من 18,000 موظف يمارسون أعمالهم في أكثر من 100 دولة ويسهمون بتحقيق ما يقارب 4 مليارات دولار من الإيرادات.

ويدير كريس برايس حالياً أعمال الخدمات اللوجستية للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي وهو يعمل في أجيليتي منذ 36 عاماً. وقبل توليه مهام الرئيس التنفيذي الإقليمي لآسيا، شغل برايس العديد من المناصب القيادية التي تتضمن منصب الرئيس التنفيذي لكل من هولندا، المملكة المتحدة وإيرلندا، وأجيليتي بشمال أوروبا.