«إنديجيتك» تتوسّع في «مدينة دبي للإنتاج»

المصدر: دبي - البيان

أكملت شركة التقنيات الإبداعية «إنديجيتك» NDigitec المرحلة الأولى من توسعة مقرها ومصنعها الضخمين بمدينة دبي للإنتاج، في إطار مشروع مكوّن من مرحلتين، عقب التوسع السريع للشركة في الإمارات.

وكانت الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتوفر خدمات ما قبل الطباعة ومراحل التصميم والطباعة الرقمية والإنتاج الإبداعي وغير ذلك، قد افتتحت مقرها ومصنعها الجديدين في شهر فبراير، في إطار توسعها المستمر الذي من شأنه أن يتيح عشرات فرص الأعمال الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال فاتشي كافلاكيان، الرئيس التنفيذي للشركة:

«لقد حققنا نمواً رائعاً واستطعنا ترسيخ حضورنا في مدينة دبي للإنتاج، حيث ازداد عدد موظفينا من 5 إلى أكثر من 100 خلال هذه الفترة. وقد منحَنا هذا النمو المستمر الثقة لإطلاق استراتيجية توسعنا وبناء أكبر مصنع ومنشأة لخدمات ما قبل الطباعة والطباعة الرقمية في موقع واحد بالمنطقة». وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإنتاج: «تعد إمارة دبي مركزاً دولياً للأعمال استقطب آلاف العاملين في القطاع الإعلامي إلى الإمارات، ولا شك في أن توسع NDigitec يسلط الضوء على ثقة القطاع الخاص بالمشهد الإعلامي المتنامي في دبي».