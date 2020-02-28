78.5 ملياراً أرباح 126 شركة مدرجة

المصدر: (أبوظبي - وام )

ارتفعت الأرباح المجمعة لـ 126 شركة وطنية وأجنبية مدرجة في أسواق المال إلى نحو 78.52 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو 7.7% مقارنة 72.24 مليار درهم في العام 2018.

وتشكل الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية عن العام الماضي بعد انتهاء فترة الإفصاحات المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية 95.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي والبالغ عددها 132 شركة.

ومازال قطاع البنوك يستحوذ على النصيب الأكبر من الأرباح المتحققة مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى، حيث بلغ صافي أرباح القطاع 46.47 مليار درهم بنمو نسبته 11.6%.

وجاء قطاع العقار بالمركز الثاني بأرباح وصلت إلى 12.7 مليار درهم، في حين بلغت أرباح قطاع الاتصالات 10.43 مليارات درهم.