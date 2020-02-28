22 مليوناً صافي أرباح البحيرة للتأمين

المصدر: (دبي - البيان)

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

واقتطعت الشركة مخصصات فنية إضافية طبقاً لمتطلبات هيئة التأمين، كما طبقت الشركة المعيار رقم (16) الخاص بـ«عقود الإيجار».

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة: إن الأقساط المكتتبة بلغت 867 مليون درهم مقارنة بـ 496 مليون درهم للسنة المنتهية في نهاية ديسمبر 2018. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 40,2 مليون درهم لعام 2019 مقارنة بـ 25,8 مليون درهم لعام 2018.

وقامت الشركة باقتطاع مبلغ 5,8 ملايين درهم «مخصص أخطار غير منتهية» ليُصبح صافي أرباح الشركة من التأمين 34.4 مليون درهم، ورصدت الشركة احتياطياً بمبلغ 21,5 مليون درهم بعد تحديد القيمة العادلة للعقار المملوك للشركة. وبلغ صافي الأرباح 22 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بـ 35 مليون درهم في نهايــة عام 2018.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 654 مليون درهم مقارنة بـ 635 مليون درهم في نهاية عام 2018، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 2,008 مليون درهم مقابل 1,734 مليون درهم في 31 ديسمبر 2018.

وسيقوم مجلس إدارة الشركة برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 109.52 ملايين درهم على الوجه التالي: 2.21 مليون درهم احتياطياً قانونياً بنسبة 10% من صافي أرباح السنة، و107 ملايين درهم أرباحاً مستبقاة ترحل إلى عام 2020.