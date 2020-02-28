روسيا تسعى لتعزيز حضورها بقطاع الطاقة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

تطمح روسيا إلى تعزيز حصتها في سوق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وذلك في ضوء توجه أبرز موردي الكابلات والمولدات والنقل فيها إلى صدارة الجناح الروسي الوطني ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة، منصة الطاقة العالمية، التي تعود بنسختها الـ 45 إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 3-5 مارس المقبل.

ويحتضن الجناح، الذي يحظى بتمويل مشترك من مبادرة «صنع في روسيا» و«المركز الروسي للتصدير»، 14 جهة عارضة تضم ستاً من أبرز الشركات المصنعة، إلى جانب أول مشاركة جماعية من جمهورية تشوفاشيا، المركز الرئيسي لتصنيع المعدات الكهربائية في روسيا. كما يستضيف فعالية الإطلاق العالمي للعديد من المنتجات الروسية المبتكرة، بما فيها تقنية الاتصال التشخيصية الأولى من نوعها في العالم لأغراض صيانة خطوط نقل الكهرباء.

والجناح الروسي واحد من بين عدد كبير من الأجنحة الوطنية المشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، والمعروف سابقاً باسم «معرض الشرق الأوسط للكهرباء». ونجح المعرض في تعزيز قاعدة الجهات العارضة لديه باستقطاب أكثر من 1200 شركة من أكثر من 130 دولة لتقوم باستعراض منتجاتها على امتداد خمسة قطاعات متخصصة، وهي: توليد الطاقة، وأنواع الطاقة المتجددة، والنقل والتوزيع، واستهلاك الطاقة وإدارتها، والتقنيات الرقمية.