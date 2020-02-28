نخبة من الخبراء بقمة العرب للطيران

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «قمة العرب للطيران 2020»، أمس، مشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في دورتها الثامنة التي تنعقد يومي 16 و17 مارس في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

وتحت عنوان «تواصل الثقافات، تحفيز الاقتصادات»، تجمع القمة كبار الخبراء والأطراف المعنية في حوار حول أحدث التوجهات والتحديات والفرص في قطاع الطيران والسياحة العربي.

وتضم قائمة رواد القطاع المشاركين بالقمة عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»؛ وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وحسين عمر بن علوي آل إبراهيم، رئيس النقل الجوي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وأرادانا كوالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبتاميند بارتنرز»، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التوجيهية في «منتدى السياحة العالمي» في لوسرن، ورئيس المجلس الاستشاري لمشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية؛ وميكائيل هواري، رئيس شركة «إيرباص» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وماهر قبعة، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أماديوس الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا»؛ ورحاب منصور، المديرة العامة للعلامة التجارية «رحلتي» من «دناتا للسفريات»؛ وجاك خرياطي، مدير الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى شركة «إجيس»؛ وحسين دباس، المدير العام للمشاريع الخاصة في منطقة الشرق الأوسط في شركة «إمبراير»؛ وعماد المنيع، رئيس شركة «فايو ايروسبيس» .