شراكة بين «بيفورت» و«فاليو»

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت شركة بيفورت، إحدى شركات «أمازون»، اتفاقية تعاون جديدة مع شركة «ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط»، إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: نحن في بيفورت متحمسون جداً، للإعلان عن شراكتنا مع فاليو، والتي تسمح للمزيد من الشركات والتجار بإتاحة خيارات التقسيط للمستهلكين.

وتعتمد شبكة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية الآمنة على أحدث تكنولوجيات منع الاحتيال، في الوقت نفسه الذي توفر فيه المرونة أمام عمليات الدفع والسداد عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى توفير مستويات غير مسبوقة من التأمين الإلكتروني، فإن بيفورت تزيح الكثير من الصعوبات التي تواجه شركات التجارة الإلكترونية عند إتاحة عمليات الدفع الإلكتروني لعملائها، في الوقت نفسه الذي تضع بين أيديهم فرصة كاملة لإدارة تلك العمليات داخل الشركة.

وتوفر ڤاليو خدمات التقسيط «اشترِ الآن، وادفع على أقساط شهرية» لعملائها سواء كان لديهم حسابات بنكية، أو لا، حيث توفر للمشترين المرونة الكافية للقيام بعمليات شراء عديدة عبر الإنترنت، مما يزيد من قوتهم الشرائية، ويسمح لهم بالاستفادة من التخفيضات السعرية بمجرد الإعلان عنها.