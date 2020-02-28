غرفة الشارقة تستقبل وفدين من أمريكا والبرازيل

المصدر: (الشارقة - البيان)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وجمهورية البرازيل، أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، كما بحثت معهم سبل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاطلاع على مجالات وفرص التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال، إذ التقى عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في مقر الغرفة، سيث أوبينهايم، المسؤول التجاري بفريق عمل قمة «اختر أمريكا» لجذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وجورج كالبوه، ممثل عن وزارة التجارة الأمريكية، وبحضور عدد من المسؤولين في السفارة الأمريكية بأبوظبي، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وبحث الجانبان آفاق التعاون بما يُسهم في تعزيز الاستثمار المشترك وبناء أسس للعمل المستقبلي الجاد بين الفعاليات الاقتصادية في كل من إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية، كما اطلع رئيس الغرفة على تفاصيل «قمة اختر أمريكا» الاستثمارية والزيارات الميدانية التي تلي القمة المقررة في الأول من يونيو المقبل.

من جانب آخر، بحثت غرفة الشارقة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل، خلال اللقاء الذي جمع عبد الله العويس، مع روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والوفد المرافق له، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومحمد العوضي، المدير العام للغرفة، وفاطمة خليفة المقرب.