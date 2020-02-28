4.2 مليارات دولار أرباح «ستاندرد تشارترد»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مجموعة بنك ستاندرد تشارترد العالمية، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد: «تمكنّا من تحقيق ربح أساسي بنسبة 8% إلى 4.2 مليارات دولار، كما تحسن العائد على الأسهم بنسبة 23%.

وبالنسبة إلى الأداء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية الأساسية قبل احتساب الضرائب بنسبة 29% إلى 684 مليون دولار مع انخفاض النفقات. وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على ثباتها».

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «2019 كان عاماً قوياً بالنسبة إلى البنك، وخصوصاً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فقد كنا في وضع جيد للنمو، ويتجلى ذلك في نتائجنا، كما يؤكد أداؤنا القوي تحول التحول الإيجابي في أداء امتياز منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من المشهد الاقتصادي الصعب في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف: «شهدنا بداية جيدة للأعمال في 2020، إذ تستمر الأنشطة والأعمال التي نقوم بها -باستثناء الصفقات الكبرى- بتقديم أداء قوي ».