«لولو» تختتم بنجاح مهرجان ألذّ ما في مصر

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مؤخراً في لولو هايبر ماركت، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، فعاليات المهرجان المصري السنوي «ألذ ما في مصر»، الذي استعرض لمدة أسبوع كامل تشكيلات من أطيب النكهات والمأكولات المصرية.

كما ألقى الضوء على ثقافة الفراعنة والأهرامات، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للطيران. وتم تقديم 20 تذكرة طيران ذهاب وعودة إلى القاهرة للمتسوّقين عبر المشاركة في السحب لكل إنفاق بقيمة 50 درهماً على المنتجات المصرية بجميع متاجر لولو داخل الإمارات.

كان المهرجان انطلق رسمياً بحضور شريف البديوي، سفير جمهورية مصر في الإمارات وأشرف على أم.أيه. المدير التنفيذي لمجموعة اللولو. وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من مديري اللولو في كابيتال مول أبوظبي.