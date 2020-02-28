«أتيكا» تبحث فرص التعاون بأوزبكستان

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل عزيز عبد الحكيموف، نائب رئيس وزراء أوزبكستان، رئيس لجنة الدولة لتطوير السياحة، ميشيل ب. ج. نوبليه، رئيس مجلس إدارة أتيكا القابضة، لمناقشة فرص التعاون الثنائي من أجل دفع نمو قطاع السياحة والضيافة في أوزبكستان. وانضم إلى الاجتماع اللجنة التنفيذية في أتيكا، وتضم كريموف كمال الدين، الرئيس التنفيذي، وهينا باكت، المسؤول الأول عن التسويق.

وقال عزيز عبد الحكيموف: مع توسع وتغير قطاع السياحة، من الضروري أن نعمل مع كل أصحاب المصلحة لكي نزيل أية عوائق أمام النمو لبناء هذه الصناعة المهمة. ونرحب بالخبراء مثل ميشيل ب. ج. نوبليه الذي يحمل تجربة كبيرة وخبرة في مجال الضيافة من أجل توجيه ودعم المالكين المحليين.

تشير إحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي إلى أن المساهمة المباشرة للسياحة والسفر في إجمالي الناتج المحلي في أوزبكستان بلغت في 2018، ارتفع الرقم إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 1.3 مليار دولار. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تصل إلى 3.07 مليارات دولار.