دار بياجيه تحتفي بالتراث الثقافي للمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

تعاونت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع شركة صناعة الساعات السويسرية والمجوهرات الفاخرة بياجيه في معرض للمجوهرات القديمة والجديدة، واتسم المعرض الذي جرى إطلاقه في مهرجان شتاء طنطورة، بالربط بسلاسة بين التراث والحداثة، مشتملاً على قطع حصرية جديدة. وشكلت هذه الحلي المصممة بشكل متّقن وبأشكال وخطوط متشابكة ومسهبة، انعكاساً للطبيعة التاريخية البارزة والمتغيرة لمحافظة العلا وجمالها القديم.

وقالت شابي نوري، المديرة التنفيذية لدار بياجيه: التزامنا بالتراث والتقاليد ونقلها يربط الأجيال بعاطفة قوية ومشاعر متينة بالانتماء. ومما لا شك فيه أن بياجيه سوف تدعم من خلال هذه الشراكة طويلة الأجل، كذلك برامج المنح الدراسية للمهارة الحرفية في العلا، بما أن الإتقان الحرفي يمثل الدراية التي تثمنها بياجيه عالياً. وأطلقت بياجيه مزاداً خاصاً للساعات والمجوهرات، سيذهب ريعه لمنحة أكاديمية لتعليم حرفيين محليين في العلا.