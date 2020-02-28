4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.5 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت الدائرة تسجيل 1091 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم، و992 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية، تليها مبايعة بقيمة 89 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 553 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 152 مبايعة بقيمة 337 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 89 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات، خلال الأسبوع الماضي، قيمة قدرها 1.7 مليار درهم، منها 136 رهن أراضٍ بقيمة 1.5 مليار درهم، و174 رهن فلل وشقق بقيمة 172 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 200 مليون درهم، وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 150 مليون درهم.