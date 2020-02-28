راكز أفضل جهة تركّز على تجربة المتعاملين خليجياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» 3 جوائز في حفل جوائز تجربة العميل في الخليج 2020، الذي أُقيم مؤخراً بدبي. وتنوعت الجوائز بين الذهبية عن فئة «الأولوية للمتعاملين» والفضية عن فئة «أفضل فريق تجربة المتعاملين للسنة». كما تم تكريم راكز بجائزة «الفائز بشكل عام» على جهودها في تقديم تجربة استثنائية لعملائها على مستوى الخليج.

وأكد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»، الدور الكبير الذي تلعبه راكز في وضع تجربة المتعاملين كأولوية تتجاوز مستوى رضاهم، مؤكداً بذلك رسالة راكز في جعل تجربة المتعاملين من أبرز دعائمها، لافتاً إلى أن الفوز خلال حفل جوائز تجربة العميل في الخليج 2020 يمثل تكريماً لجميع العاملين في راكز على تفانيهم في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.

وقالت ريانا فان دير ايجيك، رئيس قطاع تجربة المتعاملين بـ«راكز»: جاء الإنجاز نتيجة جهود راكز المتواصلة لتحسين تجربة المتعاملين، ويمثل تكريم الجهات المختلفة لراكز وردود الأفعال الإيجابية من قِبل العملاء خير دليل على التزام راكز بأهدافها المتمثلة في تحسين تجربة العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم. ومن أهم مبادراتنا في 2019 مبادرة «نجعل الحياة أسهل»، التي تركز على جعل تجربة المتعاملين سلسة وسهلة وخالية من العقبات.