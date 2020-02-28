غرفة أبوظبي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، في مقر الغرفة وفداً تجارياً من كوريا الجنوبية، يمثل الشركات الناشئة التابعة لمحافظة جانجنام ـ جو الكورية.

وقال راشد طارش القبيسي خلال الاجتماع، الذي عقد مع الوفد الكوري الجنوبي: نأمل أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الصديقين، حيث تعَد جمهورية كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، واتضح ذلك جلياً أنه عندما أنشأت غرفة أبوظبي مكاتب تمثيلية لها في الخارج، كانت جمهورية كوريا من أوائل الدول التي تم إنشاء مكتب تمثيلي دولي للغرفة بها، وتكتسب زيارة هذا الوفد أهمية خاصة لأنه يضم عدداً كبيراً من الشركات الصناعية وممثلين عن مختلف القطاعات الحيوية الكورية.

وأضاف: ندعو كل الشركات الصناعية الكورية العاملة بمجالات الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات والصناعات البتروكيماوية ومنتجات التكنولوجيا والاتصالات والصحة وغيرها من المجالات، لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الإماراتية والشركات العاملة في إمارة أبوظبي، والاضطلاع بدور فاعل في دعم خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي والإمارات عموماً. وأكد في ختام كلمته أن الغرفة على أتم الاستعداد لدعم الشركات الكورية الجنوبية الراغبة في العمل والاستثمار بأبوظبي وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات الكورية بالإمارة.