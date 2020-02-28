منصور بن محمد يكرّم خريجي «ماجستير القيادة التنفيذية» من «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

احتفى مركز دبي المالي العالمي بتخرُّج أولى دفعات «الأكاديمية» من برنامج ماجستير القيادة التنفيذية في قانون الأعمال الدولي، بالتعاون مع جامعة باريس 2 «بانتيون أساس»، الجامعة المرموقة والرائدة في العلوم القانونية على مستوى أوروبا والعالم.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم خريجي برنامج الماجستير خلال حفل أُقيم اليوم بهذه المناسبة بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة.

كما حضر الحفل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي - دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ولودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى الدولة، ورجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية، والبروفيسور جيوم لايت، رئيس جامعة باريس 2 «بانتيون أساس»، والدكتورة ندى مرتضى، الأمين العام لمجلس القيادات الجامعية، إلى جانب أعضاء من مجلس أمناء جامعة باريس 2.

علاقات التعاون

وخلال الحفل، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة هنّأ فيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج الماجستير الذي وصفه بأنه يأتي في إطار علاقات التعاون القوية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى الصعد، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وما يتبعها من رغبة مشتركة في تبادل الأفكار والخبرات والرؤى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تتمتع اليوم بموقع متقدم كمركز للتعليم المتطور في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاهتمام بتحديث المناهج العلمية وتقديم البرامج التي توائم متطلبات العصر بالتعاون مع أكبر المؤسسات والمعاهد العلمية وأرقى الجامعات الدولية، وذلك مع استثمار الدولة في بناء الإنسان وتعزيز قدراته وإعداد كوادر قادرة على ريادة التطوير والتنمية.

أفضل البرامج

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نثق بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، ونواصل ترسيخ التزامنا بتوفير أفضل البرامج عالمية المستوى. وتؤدي الأكاديمية في مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً ومحورياً في استقطاب المواهب إلى القطاع المالي، ودعم أهداف رؤية الإمارات 2021 بتطوير اقتصاد قائم على المعرفة». وفي إطار سعي مركز دبي المالي العالمي لدعم التطوير المهني المستمر وتعزيز المواهب في المنطقة، عقدت «الأكاديمية»، التي تعتبر منشأة متطورة تُعنى بتوفير برامج تعليمية وتنفيذية متميزة وخاصة بالمنطقة، شراكة مع جامعة باريس 2 «بانتيون أساس» في سبتمبر 2018 لإطلاق برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي. وتم تخصيص شهادة الماجستير في قانون الأعمال الدولي لمجموعة مختارة بعناية من القادة الشباب والموهوبين والمديرين المتميزين، لإعداد القادة التنفيذيين اليافعين والخبراء لتولي عمليات كبيرة كعمليات الاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية.

صناعة القرار

من جانبه، قال البروفيسور جيوم لايت، رئيس جامعة باريس 2 «بانتيون أساس»: «تشتهر جامعة باريس 2 بمساهماتها في إعداد أبرز العقول في مجال القانون وأصحاب الفكر الاستراتيجي، ليشغلوا المناصب المسؤولة عن صناعة القرار في العديد من دول أوروبا والعالم. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي وأكاديميته المتميزة الشريك الأمثل لإطلاق برنامج رائد في قانون الأعمال الدولي، وهو برنامج قائم على مبادئ راسخة»

برنامج الماجستير بالتعاون مع جامعة باريس 2 «بانتيون أساس» الفرنسية

قدّم مركز دبي المالي العالمي مساهمات مهمة لتعزيز رأس المال البشري على مدى أكثر من 15 عاماً. وتوفر «الأكاديمية»، التي أُسست في عام 2017، طيفاً من برامج التعليم المالي والتنفيذي، إضافة إلى ورش العمل بالتعاون مع أبرز كليات وجامعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كلية إدارة الأعمال في لندن، وجامعة سيتي بلندن، وكلية بابسون وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وجامعة ميدلسيكس دبي، وكلية بيركلي للقانون، ومجموعة باربري إنترناشيونال.