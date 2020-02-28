تباين أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية وسجل 12 سهماً فقط مكاسب في ختام جلسة أمس، مع استمرار خسائر الأسواق العالمية بفعل تنامي مخاوف المستثمرين من الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم. وخطفت أسهم الاستثمار والخدمات المالية الأنظار مع صعودها بنحو شبه جماعي، فيما تركزت التداولات بشكل رئيسي على أسهم البنوك القيادية إلى جانب سهم «إعمار العقارية» الذي استقطب وحده نحو 36% من سيولة سوق دبي.

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 10.75 نقاط أو ما يوازي 0.22% ليقفل عند 4901.43 نقطة مدعوماً بصعود أسهم البنوك والاستثمار واستقرار الاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 1.17% أو ما يعادل 30.69 نقطة ليغلق عند 2590 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية مايو الماضي مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل.

وانخفضت السيولة دون 500 مليون لتصل إلى 489.8 مليون درهم موزعة بواقع 263.1 مليوناً في دبي و226.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 192.25 مليون سهم منها 132.8 مليوناً في دبي و59.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5228 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.42% بدعم رئيسي من ارتفاع «أبوظبي الأول»، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 3.12% و«رأس الخيمة الوطني» 1.06% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%، وزاد قطاع الاستثمار مع ارتفاع «الواحة كابيتال» و«إشراق» بنحو 2.5% و0.98% على التوالي، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وانخفض قطاع العقار 0.44% ، ونزل قطاع الطاقة بنحو 0.54% مع انخفاض «طاقة» 3.12% و«أدنوك للتوزيع» 0.33%، فيما استقر «دانة غاز».

وهيمن «أبوظبي الأول» على السيولة مستقطباً 53.8 مليون درهم، يليه «واحة الزاوية» بتداولات 38.7 مليون درهم. ولم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرها «أركان» بنحو 2.97%، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.09%.

وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 33.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 33.94 مليون درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنحو 1.17% مع هبوط «إعمار للتطوير» 2.16% و«إعمار العقارية» 1.69% و«إعمار مولز» 0.62% و«ديار» 0.32%. فيما نزل قطاع البنوك بنحو 1.66% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.95% و«دبي الإسلامي» 1.46%. وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.87% مع تراجع «أرامكس» 1.81%، فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» دون تغيير. على العكس ارتفع قطاع الاستثمار 0.6% مع صعود «سوق دبي المالي» 2.33% و«شعاع» 1.35% واستقرار «دبي للاستثمار». وتزعم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 94.8 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» بسيولة 43.12 مليوناً، واقتصرت المكاسب على 6 أسهم فقط تصدرها «أمانات» بنحو 2.97%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.23%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 21.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 21.86 مليون درهم.

تســييل

اتجهت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 43.8 مليون درهم، منها 21.4 مليوناً في دبي، و22.3 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 43.8 مليون درهم، موزعة بواقع 21.4 مليوناً في دبي، و22.3 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* دعا بنك الإمارات للاستثمار المساهمين لحضور الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس المقبل لمناقشة التوصية بشأن عدم توزيع أرباح، واعتماد البيانات المالية عن العام الماضي، فيما أعلن تعيين عمرو بوحديبه عضواً بمجلس إدارته اعتباراً من الثلاثاء الماضي بشرط الحصول على موافقة المركزي والجمعية العمومية.

* تعقد شركة الواحة كابيتال اجتماع الجمعية العمومية في 22 مارس للنظر في عدم توزيع أي أرباح عن 2019، فيما عيّنت الشركة سايمون ريفز رئيساً مالياً جديداً.

* أعلنت «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» استقالة محمد إقبال رئيس قسم المالية من منصبه اعتباراً من 5 فبراير الجاري.

* وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني في 18 مارس القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بإجمالي 185 مليون درهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3.5% ما يعادل 64.8 مليون درهم عن العام 2019.

* كشف تقرير مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن مخصصات الائتمان بلغت 701 مليون درهم في العام الماضي، حيث شملت مبالغ كبيرة لمعالجة التراكمات السنوية السابقة، فيما يواصل مجلس الإدارة الالتزام بتطوير استراتيجية إعادة الهيكلة.