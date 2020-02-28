إشادة بتنظيم الأصول الرقمية في «أبوظبي المالي»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أشادت دراسة تحليلية حديثة بالجهود الكبيرة التي يبذلها سوق أبو ظبي العالمي في إطار وضع آليات لتنظيم الأصول الرقمية و«بلوك تشين» في الوقت الذي وضع انتشار تقنية «بلوك تشين» في قطاع التقنيات المالية (فنتيك) سواء من ناحية المدفوعات وزيادة الرساميل أو من جهة ملكية الأصول وتداولها، الجهات الرقابية على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام تحد تطوير ومراجعة قوانينها الخاصة ولوائحها التنظيمية لتتلاءم معها وتنظيمها.

وتناولت الدراسة التي اشترك بإصدارها «مختبر الأصول الممثلة رقمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«كرم للاستشارات القانونية»، بالتعاون مع شركة المحاماة البريطانية «أكويتي» وشركة «لاكس غروب» التي تتخذ من مالطا مقراً لها، مقارنة تحليلية للأطر القانونية وتعاطي الجهات الرقابية مع الأصول الرقمية في كل من الإمارات، البحرين، مالطا والمملكة المتحدة ونوعية التراخيص، التي يتم تقديمها في كل منطقة.

وخلصت الدراسة إلى أن المنظمين على مستوى العالم يقومون بتحليل النهج التنظيمي للأصول الرقمية من منظور مختلف، ولكن تبقى تحديات مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك وحوكمة التكنولوجيا في جوهرها جميعاً.

وقال مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي للبلوك تشين» إن مجال بلوك تشين والأصول الرقمية شهد مؤخراً طفرة في المبادئ التوجيهية والتشريعات، بهدف تنظيم هذه الأنشطة والفضاء التابع لها. وتهدف الدراسة إلى مواكبة تلك التطورات والالتزام باللوائح الجديدة بالاستفادة من المقارنة بين الأساليب المختلفة التي اتبعتها الجهات التنظيمية الرائدة في العالم. وأضاف: «ستكون الدراسة دليلاً مناسباً لكل من يتطلع إلى البدء والمشاركة في مجال الأصول الرقمية وبلوك تشين توفر نظرة شاملة حول مراكز عالمية وبالتالي معالجة الفرص والتحديات لدفع النمو الذي تشتد الحاجة إليه في هذا القطاع».

وأكّد سعيد الدرمكي، الشريك المؤسس لصندوق الفابيت للعملات الرقمية مستشار جمعية الفنتيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نظرته إيجابية لقطاع الأصول الرقمية وبلوك تشين هذا العام، وذلك بفضل وجود عدد من المراكز القوية والمتنوعة للغاية في مجال بلوك تشين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تزايد الاعتراف من أصحاب القرار وشركات التقنيات المالية، مشيراً إلى ما ينقص النظام البيئي هو فهم أفضل للقانون واللوائح وسد الفجوة بين اللاعبين والمنظمين. ويصنف السوق الأصول الرقمية إلى 5 فئات هي الأوراق المالية الممثلة رقمياً، الأصول الممثلة رقمياً، عملات ممثلة رقمياً.

وفقًا للتقرير، اتخذ كل من المنظمين الماليين نظرة صارمة للغاية في ما يتعلق بإصدار الأصول الممثلة رقمياً، ومع ذلك، فإن إحدى الإضافات البارزة بموجب قانون الأصول المالية الافتراضية في مالطا تتعلق بالقواعد الخاصة بالإصدار الأولي للعملة .