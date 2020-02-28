%355 نمو رصيد «المركزي» من الذهب

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

رفع مصرف الإمارات المركزي خلال عام واحد رصيده من الذهب بنحو 4.14 مليارات درهم، إلى 5.31 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي بنمو 355 %، مقارنة بيناير 2019 والذي بلغ فيه 1.17 مليار درهم، محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ المصرف تكوين رصيده الذهبي في 2015 بنحو 940 مليون درهم.

وخلال يناير فقط زاد المصرف المركزي رصيده الذهبي بنحو 1.27 مليار درهم محققاً أعلى زيادة شهرية خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يناير 2020، علماً بأن رصيد المركزي من الذهب خلال يناير 2019 كان متراجعاً بنحو 36 مليون درهم إلى1.17 مليار درهم مقابل 1.13 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.

وشهد عام 2019 القفزة الكبرى في زيادة الرصيد الذهبي للمصرف المركزي، حيث أضاف المصرف خلال العام أكثر من 2.9 مليار درهم بنسبة نمو 257%، مقابل زيادة مقدارها 194 مليون درهم خلال 4 سنوات (2015-2018) بنمو بلغ 20% فقط.