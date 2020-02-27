أبوظبي أفضل مكان يتيح دخول أمريكا

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن أبوظبي تعد واحدة من أفضل 15 وجهة فقط حول العالم التي يمكن من خلالها تخليص إجراءات السفر والجمارك بشكل مسبق قبل دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت المجلة تقريراً خاصاً عن دخول الأراضي الأمريكية من أبوظبي. وأفاد التقرير بأن السلطات الأمريكية منحت 15 موقعاً فقط حول العالم إمكانية تخليص إجراءات السفر والجمارك للقادمين إلى الولايات المتحدة بصفة مسبقة قبل دخول الأراضي الأمريكية، وذلك تجنباً للوقوف في صفوف انتظار طويلة عند وصولهم.

وأوضح التقرير أن غالبية هذه المواقع توجد في كندا وجزر البحر الكاريبي، إلا أن الموقع الفريد، الأفضل والأكثر تميزاً هو مكتب تخليص الإجراءات الكائن في أبوظبي.