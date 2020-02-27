4 % نمو أعداد زوار رأس الخيمة خلال 2019

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن الأعداد المتميزة للزوار الذين استقبلتهم الإمارة خلال عام 2019، مسجلة نمواً بنسبة تقارب 4% لتصل إلى 1,12 مليون زائر.

وبدورها، شهدت الإيرادات للغرف المتاحة ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 114.90 دولاراً، محققة بذلك أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، الأمر الذي انعكس بوضوح في معدلات الإشغال السنوية القوية التي بلغ متوسطها 74%.

وجاء النمو في أعداد الزوار خلال العام الماضي نتيجة لمجموعة من الأنشطة التي أطلقتها رأس الخيمة، بما فيها «جولة منزلقات جبل جيس»، واستضافة مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، ونصف ماراثون رأس الخيمة، وتحدي الطين، وسباق جولة الإمارات. كما ساهم نشاط الشركات وأعمال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في ارتفاع أعداد الزائرين.

وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد نظمت 122 جولة تعريفية، وشاركت في 20 معرضاً سياحياً، وأجرت 34 رحلة ترويجية في 16 دولة. وسعياً إلى ترسيخ حضورها في مختلف البلدان التي تنشط فيها، نظمت الهيئة 63 ورشة عمل في 12 دولة؛ منها المملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا، ورابطة الدول المستقلة، والدول الإسكندنافية، وبلدان وسط وشرق أوروبا، وقد احتفظت هذه البلدان بمكانتها كأسواق رئيسية تستهدفها الإمارة.

كما كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن نمو ملحوظ في عدد الزوار القادمين من الأسواق الرئيسية للإمارة، حيث ارتفع عدد الزوار من روسيا والهند وكازاخستان بنسبة 13% و10.5% و15% على التوالي مقارنةً بعام 2018، وقد انعكس هذا التوجه على الأسواق الأخرى، على سبيل المثال ارتفع عدد الزوار من بولندا بنسبة 14%.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: حققت إمارة رأس الخيمة نتائج إيجابية خلال عام 2019، حيث سجلنا ارتفاعاً قاربت نسبته 4% في أعداد الزوار من الأسواق الرئيسية مما ساهم في زيادة عدد الزيارات الإجمالي للإمارة، وبلغت رأس الخيمة مرحلة متقدمة من تطبيق «استراتيجية الوجهة» الممتدة لثلاث سنوات، والتي تهدف إلى استقطاب شريحة أوسع من السياح والزوار، كما ركزت على الزوار ذوي العائدات المرتفعة مثل زوار فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للأنشطة والتجارب والمغامرات التي تركز على الطبيعة والثقافة.

وانطلق عام 2020 مع عدد الفعاليات التجارية المهمة التي سلطت الضوء على العروض التي توفرها رأس الخيمة لرواد قطاع السفر والضيافة من حول العالم، بما في ذلك معرض «فيسبو» في سويسرا؛ ومعرض الإجازات الدولي 2020، أكبر معارض السفر والمستهلكين في هولندا، كما تحفل أجندة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة هذا العام بالعديد من الفعاليات، حيث تشارك لأول مرة في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات (IBTM) في برشلونة خلال شهر نوفمبر المقبل.