«دو» تدشن أول موقع للموجات الميليمترية لتقنية G5 في جزيرة ياس

المصدر: دبي- البيان

أنشأت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول موقع للموجات الميليمترية الخاصة بتقنية الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والواقع في ميدان دو في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث سيوفر الموقع أعلى خدمات النطاق العريض المتنقل فائقة السرعة من الجيل الخامس على مستوى المنطقة، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات الجيل الخامس وتسريع وتيرة استخدام خدمات التقنية الجديدة على نطاق أوسع في دولة الإمارات.

وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة، التي تبذلها دو لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات والانتقال الكامل إلى عصر الجيل الخامس، حيث سيسهم هذا الموقع بتوفير سرعات فائقة للنطاق العريض المتنقل تصل إلى 2.1 جيجابت في الثانية باستخدام النطاق الترددي 26 جيجا هرتز. وتواصل دو العمل بشكل حثيث لتوفير مستويات أعلى من السرعات الفائقة للمستخدمين، من خلال نشر المزيد من حزم النطاق الترددي على موجات ميلمترية لتتخطى سرعة 4 جيجابت في الثانية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نواصل في دو مساعينا الرامية إلى دعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات وترسيخ ريادة الدولة لتبقى في طليعة الدول على مستوى العالم في تبني أحدث التقنيات والحلول التي من شأنها الارتقاء بجودة حياة السكان وكفاءة الأعمال. ويسرنا الإعلان عن إنشاء أول مواقع الموجات الميليمترية الخاصة بتقنية الجيل الخامس، الخطوة التي ستسهم في دعم جهودنا لنشر شبكات الجيل الخامس وتمكين سكان الإمارات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه الشبكة».