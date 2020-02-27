«عالم فيراري أبوظبي» تطلق مرافق ترفيهية جديدة في 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تعتزم «عالم فيراري أبوظبي» إطلاق مرافق ترفيهية جديدة خلال العام الجاري من بينها منطقة العائلات التي ستدشن مطلع الشهر المقبل في ظل مساعيها لجذب المزيد من سياحة الترفيه إلى العاصمة.

وقالت بيانكا ساموت، المدير العام عالم فيراري أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي»، إن المدينة ستشهد خلال العام الجاري إطلاق باقة من المرافق الترفيهية الجديدة والمبتكرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها الذى يصادف نوفمبر المقبل.

وأوضحت ساموت أن عالم فيراري أبوظبي تحتضن حالياً 37 مرفقاً ترفيهياً، ومع افتتاح منطقة العائلات مطلع مارس المقبل يرتفع الرقم إلى 41 مرفقاً، وعند افتتاح «مسار التحليق» و«جولة قمة عالم فيراري» في نهاية عام 2020 سيصل العدد إلى 43 مرفقاً ترفيهياً.

منطقة العائلات

وأضافت ساموت أن «منطقة العائلات» الجديدة ستضم أربعة مرافق جديدة عبارة عن نسخة مصغرة من أشهر المرافق والتجارب الترفيهية، بحيث ستكون متوفرة للأطفال وأيضاً الكبار.

وأضافت المدير العام - عالم فيراري أبوظبي أن المدينة منذ افتتاحها قبل عشر سنوات وضعت بصمة واضحة في قطاع السياحة والترفيه في أبوظبي، ورسخت مكانتها كمدينة ترفيهية تحتضن العديد من المرافق، ما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً من الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

أنشطة وفعاليات

وذكرت ساموت أنه خلال العام الجاري سيتمكن ضيوف المدينة من مشاهدة جزيرة ياس من خلال تجربة جولة قمة عالم فيراري، إضافة إلى تدشين مسار تحليق عالم فيراري الذي يبلغ طوله 400 متر.