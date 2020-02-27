«نمشي» تتعاون مع «سكاي واردز» لمكافأة عملائها

المصدر: دبي - البيان

تعاونت «نمشي»، الوجهة الأولى للتسوّق الإلكتروني للأزياء في الشرق الأوسط، مع «سكاي واردز طيران الإمارات»، في برنامج الولاء الحائز جوائز عديدة، والتابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، إذ يتيح هذا التعاون بدوره لعملاء «نمشي» كسب أميال «سكاي واردز» مع كل طلبية. وتُعتبر «نمشي» شركة التسوق الإلكتروني الأولى في قطاع الأزياء التي تطلق برنامج ولاء للعملاء، بالشراكة مع «سكاي واردز طيران الإمارات» في الشرق الأوسط.

وقال هادي بدري، رئيس مجلس إدارة «نمشي»: «الشراكة ستسهم في تعزيز تجربة التسوق بكاملها، ونحن في «نمشي» نبتكر باستمرار لنقدم لزبائننا المخلصين كل ما يوفّر لهم تجربة تسوّق رائعة».

ومن جانبه، قال نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»: «مع وجود ما يزيد على 3 ملايين عضو في برنامج ولاء سكاي واردز طيران الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نسعى باستمرار لإيجاد طرق نقدم لهم فيها برامج مكافآت محلية مميزة»