«صن سيت» للضيافة تفتتح فرعين لعلامة «بلاك تاب» في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة «صن سيت» للضيافة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تملّكها حصةً في العلامة الأمريكية العالمية «بلاك تاب»، وحصلت المجموعة مؤخراً على حقوق حصرية لافتتاح فروع لعلامة «بلاك تاب» في أوروبا والشرق الأوسط، وبذلك تكون المجموعة قد وسّعت شراكتها مع علامة «بلاك تاب».

ومع انطلاقتها الواعدة لهذا العام، كشفت المجموعة عن استعدادها لافتتاح فرعين جديدين لعلامة «بلاك تاب» في دبي مول ومول الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2020، ومع افتتاح الفرعين الجديدين سوف يصل عدد فروع علامة «بلاك تاب» الحالية الموزعة في منطقة الشرق الأوسط إلى تسعة فروع. وقال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صن سيت» للضيافة: «لقد لاقت العلامة الأمريكية الشهيرة «بلاك تاب» إقبالاً كبيراً على عروضها من المأكولات منذ افتتاح فروعها في دولة الإمارات ، وبناءً عليه قررنا افتتاح فروعٍ جديدة للعلامة خلال فترة وجيزة».