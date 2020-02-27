«النقد العربي» يستعرض تجارب الشراكة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلق صندوق النقد العربي سلسلة بحثية بعنوان «موجز سياسات»، تستهدف دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال توفير إصدارات بحثية موجزة تتطرق لأبرز الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة للدول العربية الأعضاء.تطرق العدد العاشر من هذه السلسلة إلى موضــوع «أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، حيث تطرق الموجز إلى بعض التجارب العربية الناجحة في الدول العربية على صعيد الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، تهدف إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها.