ارتفاع أسعار الأسمنت بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مركز الإحصاء أبوظبي أخيراً نتائج تقريره الشهري عن مؤشر أسعار مواد البناء لشهر يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019 ويناير 2019.

وأظهر التقرير ارتفاع كل من متوسط أسعار مجموعة «الأسمنت» بنسبة 4.6%، ومجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 3.1%، ومجموعة «أنابيب (uPVC)» بنسبة 2.5%، كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 3.4%، وكل من مجموعة «كابلات الكهرباء» ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 0.4% خلال يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019.

وبالمقارنة مع يناير 2019، أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار مجموعة «الأسمنت» بنسبة 10.5%، ومجموعة «أطقم حمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 7.1%، ومجموعة «الأسقف المستعارة» بنسبة 6.3%، كما انخفض متوسط أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 17.9%، ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 6.4%، ومجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.3%.