إينوك توقع اتفاقية مع «إديميتسو» اليابانية لتزويد وتوزيع منتجات الزيوت

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت مجموعة اينوك اتفاقية مع «إديميتسو» لتزويد وتوزيع منتجات زيوت التشحيم في الإمارات والدول المجاورة.

وتتيح الاتفاقية لمجموعة اينوك إنتاج زيوت التشحيم لصالح «إديميتسو» وعملائها، بما في ذلك مصنعو المعدات الأصلية الخاصة بعلامة «تويوتا»، بالإضافة إلى إدارة عمليات تزويد وتوزيع منتجات الزيوت. إذ سيتم مزج الزيوت في مصنع اينوك للزيوت والشحوم بهدف ضمان سير عمليات الإنتاج والتزويد والخدمات بسلاسة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تعكس الاتفاقية مستوى إمكاناتنا الكبيرة في قطاع الزيوت، في الوقت الذي نواصل فيه تنويع محفظة منتجاتنا وتطوير إمكاناتنا الصناعية في هذا المجال، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية دبي الصناعية الهادفة إلى دعم عمليات التصنيع المحلية.

ونحن فخورون بقدرة المجموعة على تقديم خدمات ومنتجات وفق أعلى معايير الجودة، وتواكب أفضل ممارسات السلامة العالمية، ويجسّد تعاوننا مع إديميتسو ثقة شركائنا بقدرتنا على تنفيذ مختلف العمليات بكفاءة عالية، وتقديم أفضل الخدمات على امتداد 60 سوقاً حول العالم».

ويعدّ مصنع اينوك للزيوت والشحوم في الفجيرة من أكثر المنشآت الصناعية إنتاجيةً على مستوى القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمثّل رافداً لالتزام المجموعة بتزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات، مع برنامج متكامل لما بعد البيع يتضمن الدراسات التحليلية.

مرافق وتقنيات

ويضم المصنع مرافق وتقنيات لمزج الزيوت تتيح القدرة على إنتاج مجموعة متكاملة من الزيوت ومواد التشحيم تغطي كافة الاستخدامات ضمن مختلف خطوط الأعمال لقطاع السيارات والقطاعات الصناعية والبحرية، بالإضافة إلى مختبر تحكّم كامل التجهيزات يتخصص باختبار الزيوت بما في ذلك الزيوت الخام الواردة والمواد الكيماوية والمضافة واختبار زيوت التشحيم الجديدة والمستعملة، حيث حصل المختبر على شهادة الآيزو ISO 17025:2005، في حين حاز المصنع على الاعتماد النادر في المنطقة ISO/‏‏TS لمعيار IATF 16949.

وشركة «إديميتسو كوسان» تضم تحالفاً لشركات يابانية عريقة يعود تاريخها لـ108 أعوام، تقدم خدماتها في قطاعات النفط والغاز والطاقة، وتتمتع بحضور عالمي قوي بفضل منتجاتها المبتكرة وخدماتها النوعية.