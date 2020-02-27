آفاق واسعة لتنمية التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمكسيك

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي مع المكسيك، خلال لقائه بعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المكسيكية، ومشاركته في منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استضافته العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وذلك في إطار زيارة وفد رسمي وتجاري يترأسه وزير الاقتصاد إلى المكسيك وكولومبيا.

وأكد معالي الوزير المنصوري أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مفتوحة اليوم على آفاق واسعة للنمو والتطور نحو مستويات جديدة، مدفوعة بقوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الفعاليات أحمد المنهالي، سفير الإمارات لدى المكسيك، وفرانسيسكا إليزابيث، سفيرة المكسيك لدى الدولة، فيما ضم وفد الدولة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب مسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ونخبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة.

تعاون سياحي

وخلال لقاء المنصوري بميغيل توروكو ماركيز، وزير السياحة المكسيكي، بحث الجانبان سبل تطوير قنوات جديدة لتشجيع السياح من البلدين على زيارة المقاصد السياحية في كل منهما بما يخدم جهود التنمية السياحية المتبادلة.

وناقش الوزيران وضع إطار متكامل لتطوير العلاقات في المجال السياحي بما يخدم التوجهات التنموية لكل منهما.

وأكد أن المكسيك بما تمتلكه من تنوع طبيعي وتراثي تمثل وجهة مهمة للتعاون السياحي، وناقش مع نظيره المكسيكي وضع خطة لتشجيع السياح الإماراتيين على زيارة المكسيك من الدول المجاورة لها.

وأوضح أن ثمة فرصاً واسعة للتعاون بين الجانبين في تعزيز الاستثمار السياحي في المكسيك بما يخدم المصالح المشتركة، منوهاً بأهمية الخط الجوي الذي شغلته طيران الإمارات أخيراً الذي يربط دبي ومكسيكو عبر برشلونة، والذي من شأنه أن يعزز مستويات التبادل التجاري والسياحي، ومؤكداً أهمية تعزيز الربط الجوي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشار وزير السياحة المكسيكي إلى أن خط طيران الإمارات الجديد إلى المكسيك شكّل إضافة للمشاريع السياحية المكسيكية، وأن العديد من المقاصد السياحية في المكسيك باتت تشكّل وجهة جديدة مميزة لسوق السياحة الإماراتي، مشيراً إلى أن عدد السياح الإماراتيين في المكسيك ما زال قليلاً، ولكن شهد خلال عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بـ2018.

وبحث المنصوري مع إرنستو أزيفيدو فرنانديز، نائب وزيرة الاقتصاد المكسيكية، بالنيابة عن الوزيرة، آفاق التنسيق والعمل المشترك بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز شراكة البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

وتم التركيز على مجموعة محددة من مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ليتم وضع خطط عمل مشترك من خلالها، وجاء من أبرزها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

توسيع نطاق الشراكة

إلى ذلك، بحث معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري مع معالي ألفونسو رومو غارزا، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي في مكتب الرئاسة بالمكسيك، سبل العمل المشترك للانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.

والتقى المنصوري مارسيلو لويس كازاوبون، وزير الخارجية المكسيكي، وأكد الجانبان أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحث الوزيران سبل العمل المشترك لدفع الشراكة الاقتصادية وفق محاور متنوعة تلبي تطلعات البلدين.

ملتقى الأعمال والتجارة

وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استهدف بحث فرص الشراكة والتعاون المستقبلي على مستوى القطاع الخاص، قال وزير الاقتصاد إن تقديرات التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمكسيك خلال 2019 بلغت نحو 1.4 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنمو نسبته أكثر من 15%.

وأعرب أحمد المنهالي، سفير الدولة في المكسيك، عن تفاؤله بنمو العلاقات الثنائية وروابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمكسيك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية قرار المكسيك بإعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لزيارة المكسيك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية وتجارية واستثمارية للجانب الإماراتي، ولا سيما في ظل تشغيل خط طيران دبي - برشلونة - مكسيكو على طيران الإمارات.

وشهد الملتقى الذي حضره ما يقرب من 250 من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين عدداً كبيراً من الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية ونظيرتها المكسيكية.

واشتملت مشاركات وفد الدولة على عروض قدمها جمال الجروان، الأمين العام لمجلس المستثمرين بالخارج، وعبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وأستريد شديد، المدير الإقليمي لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في ملتقى الاستثمار السنوي.