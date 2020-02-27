دبي الأكثر شعبية في المنطقة 2020

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدرت دبي قائمة المدن الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، ضمن «جوائز خيارات المسافرين 2020» التي أطلقها حديثاً موقع «Tripadvisor»، فيما تقدمت عالمياً على وجهات عالمية عريقة عدة من ضمنها بانكوك وهانوي وبراغ ولشبونة ونيويورك في قائمة أكثر 25 وجهة عالمية شعبية في 2020 محتلة المرتبة 12. وقال تقرير الموقع الذي يعتبر أكبر موقع للسفر في العالم: إن دبي بوتقة انصهار تتمازج فيها الثقافة الحديثة والفن والتاريخ والمغامرة والتسوق والترفيه على مستوى عالمي.

وكشف التقرير عن بعض مقومات المدينة السياحية، ومنها أوبرا دبي، والاستمتاع بوسط المدينة من أعلى برج في العالم «برج خليفة»، وخور دبي لاستكشاف معالم المدينة القديمة وأسواق الذهب والنسيج والتوابل. وأضاف: «لا تألو المدينة جهداً لإشباع رغبات الباحثين عن المغامرة والإثارة، من خلال التحليق فوق الكثبان الرملية الصحراوية في منطاد الهواء الساخن، أو الانطلاق في رحلة عالية السرعة في واحدة من ألعاب «آي إم جي عالم من المغامرات»، أو القفز بالمظلات فوق نخلة جميرا». وتصدرت واجهة المدن الأكثر شعبية في العالم كل من لندن وباريس وجزيرة كريت وبالي وروما.