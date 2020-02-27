«فوربس»: الإمارات تقود الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات والسعودية تقودان الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة، ولهما الريادة في تبني هذه الاتجاهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن دبي كانت من أوائل المدن على مستوى المنطقة والعالم في تطبيق مفاهيم المدن الذكية بصورة فعلية، حيث أطلقت مبادرة «دبي الذكية»، حيث تطبقها في كافة أنحاء المدينة، بما في ذلك الجهات الحكومية والكيانات الخاصة، بُغيَة جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض

وأضاف التقرير: «في سياق الثورة الصناعية الرابعة، اتجهت عدة دول في كافة أنحاء العالم صوب مبادرات المجتمعات والمدن الذكية، وبدأت تتبنى استراتيجيات للتحول الرقمي، وذلك في مسعى من جانبها لجني ثمار هذه الثورة واستغلالها في تحقيق الرخاء لشعوبها».

وذكر التقرير أن المملكة أطلقت «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على الموارد النفطية، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة ذات طابع خدمي.