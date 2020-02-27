مباحثات بين «بوينغ» و«فلاي دبي» للتدريب على «ماكس 737»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تخوض شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات جولة من المباحثات مع عدد من شركائها من الناقلات، وفي مقدمتهم «فلاي دبي» و«رايان إيرهولدينغز» الإيرلندية، بغرض تمويل التدريب على أجهزة طيران تحاكي طائراتها من طراز «ماكس 737»، الموقوفة عن الطيران حالياً، وذلك توطئة لعودتها للطيران مجدداً، وذلك بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ».

وتهدف «بوينغ» إلى تهدئة شركائها المحبَطين بسبب منع «ماكس 737» من الطيران، والذي تقترب مدته الآن من عام كامل. وأفاد تشاز بيكرز، المتحدث الرسمي باسم «بوينغ» بأن المحادثات بينها وبين كل من الناقلتين تجري بصفة منفصلة.

وقال: «نعمل عن كثب مع عملائنا لدعمهم فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم التدريبية، في ظل سعينا لإعادة «ماكس 737» للطيران على نحو آمن». وذكرت «بلومبيرغ» أن «فلاي دبي» كانت حصلت بالفعل على محاكي من «بوينغ»، وأن المحادثات الجارية حالياً بين الطرفين تتضمن مفاوضات حول سعره.