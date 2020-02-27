23 جهة حكومية وخاصة تحصد جائزة خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الحفل الختامي للدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتم خلال الحفل تكريم 23 جهة حكومية وخاصة من الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، عبر فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والتي زادت نسبة المشاركة فيها 30 % عن الدورة السابقة.

كما شهد فعاليات الحفل سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وحشد كبير من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وممثلو الشركات والمؤسسات.

وأكد سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز خلال كلمته الافتتاحية للحفل، أن الجائزة تكمل هذا العام بخطى واثقة ثابتة الدورة الثامنة عشرة، ونستذكر انطلاقتها الأولى بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في العام 1999، ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الفهيم إلى أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز أصبحت منصة علمية شاهقة العلو وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية، ونقل أفضل الممارسات في المجالات التنموية المختلفة، كما أضحت محور ارتكاز ونقطة جاذبة للمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، إضافةً للمؤسسات الإقليمية المتميزة بدول مجلس التعاون الشقيقة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وأضاف: «نحن نستشرف الاستعداد للخمسين سنة المقبلة مستنيرين بتوجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تدعو إلى الريادة في كل المجالات، وتصدر قوائم التنافسية العالمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، رفعاً للكفاءة البشرية لجميع مواطني الدولة، وتعميق الفعالية المؤسسية وتحقيق السعادة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة الغالية».

ولفت الفهيم إلى أن الدورة الثامنة عشرة الحالية للجائزة شهدت طفرات هائلة ونقلات نوعية في أعداد المشاركين كماً وكيفاً، حيث بلغت الزيادة من داخل وخارج الدولة أكثر من 30% مقارنةً بالأعوام السابقة، وأكثر من 50% في الجوائز المحلية والعالمية الشبيهة، وبالنسبة لأعمال التقييم والتحكيم فقد شارك في الدورة الحالية أكثر من 220 مقيماً نصفهم من مواطني دولة الإمارات.

وجاء التشكيل النهائي للهيئة العليا للتحكيم شاملاً لأهم المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بدءاً ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وجائزة الشارقة للتميز وجمعية المراجعين الإماراتيين محلياً والجمعية السعودية للجودة ومركز الملك عبد الله للتميز بالأردن إقليمياً، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والهيئة البريطانية للجودة عالمياً، ولعلها المرة الأولى التي يتم فيها صياغة مثل هذا التمثيل المتميز من كل هذه الجهات الاعتبارية الدولية والمحلية، ومن خلال أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والمهنية العالية، وكل ذلك يضيف بلا شك لسمعة ومكانة الجائزة وتعزيز مصداقيتها وحياديتها المطلقة، وتحظى بأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي ختام كلمته، توجّه رئيس اللجنة العليا للجائزة بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة لدعمهم اللامحدود لهذه الجائزة، ولسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان لحضوره وتشريفه هذا العرس الوطني السنوي للتميز والمتميزين.

وشكر كذلك جميع الشركات والمؤسسات الفائزة لحضورها ومشاركتها المتميزة في فعاليات وبرامج الجائزة لهذا العام، ولجان التقييم والتحكيم لجهودها الثرية والمستدامة في دعم هذا البرنامج الوطني المهم، وكذلك قدم الشكر لغرفة أبوظبي واللجنة المنظمة وجميع من أسهم في إنجاح هذه الدورة وخروجها في هذا الثوب البهي.

وأعلن عن انطلاق الدورة التاسعة عشرة للجائزة، داعياً جميع الراغبين في المشاركة لتسجيل أسمائهم بمكتب الجائزة بغرفة أبوظبي.

وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، بتسليم شهادات التكريم للفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز والتقاط الصور التذكارية.

كما شهد الحفل إطلاق المنصة الذكية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتي تم تطويرها مؤخراً لتسهيل التواصل الأفقي والرأسي بين فرق التقييم ومكتب الجائزة بالغرفة من جهة، وبينها وبين هيئة التحكيم واللجنة العليا للجائزة من جهة أخرى، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً، وتستخدم في إدارة برامج الجوائز الشبيهة وذات الصلة بالتميز.

اقتصادية دبي تفوز بالجائرة الذهبية

فازت دائرة التنمية الاقتصادية دبي عن القطاع الحكومي بالفئة الذهبية لجائزة خليفة للامتياز، وقسم تجزئة ينبع في شركة أرامكو السعودية عن قطاع النفط، وفاز مصرف أبوظبي الإسلامي عن القطاع المالي، كما فازت حديقة حيوانات العين عن القطاع السياحي، ومستشفيي الرحبة عن القطاع الصحي، وشركة فالكون باك عن القطاع الصناعي.

كما فازت بالجائرة الماسية مستشفيات العين التابعة لشركة صحة. وعلى مستوى الفئة الفضية للجائزة فازت غرفة الرياض عن القطاع الحكومي ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عن القطاع الحكومي الخدمي، ومجموعة ترانس جارد دبي عن القطا ع الخدمي، وشركة الاتحاد للقطارات وشركة إي إف إس لخدمات إدارة المنشآت، وعن القطاع الصناعي مجموعة أغذية وأجهزة تكييف هواء إس كي إم ومصنع أسمنت العين ومصنع الخليج للمطاط، وعن القطا ع الإنشائي فازت مجموعة الغرير الهندسية وكونكورد وسيف بن درويش وعن القطاع التعليمي جامعة إميتي بدبي، وعن القطاع التجاري دلما مول وشركة ميكودا العالمية.