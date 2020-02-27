26 خدمة من هيئة الاتصالات بدون رسوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن 57 خدمة تشمل سلسلة من الأنشطة أو الإجراءات التي تؤديها وتقدمها لتلبية احتياجات المتعاملين بمن فيهم الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة بأنواعها والجهات الاتحادية والمحلية التابعة لحكومة كل إمارة.

وأوضحت الهيئة، في دليل خدماتها المحدث، أن الخدمات التي تقدمها تشمل 26 خدمة بدون أي رسوم، بينما توجد 14 خدمة أخرى تتراوح أسعارها بين 100 درهم وصولاً إلى 75 ألف درهم على حسب طبيعة الخدمة ونوعيتها، فيما يوجد 14 خدمة تخضع رسومها إلى اللائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي، إضافة إلى 3 خدمات تعتمد رسومها على حجم الباقة وأو حجم المتطلبات أو الخدمات المقدمة وهي «الربط الشبكي بين الجهات الحكومية» و«الإنترنت الآمن» و«البنية التحتية السحابية».

مقابل رسوم

وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات الــ 14 التي يدفع مقابلها رسوم تشمل تجديد اعتماد أجهزة الاتصالات مقابل 100 درهم، وطلب تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك وأيضاً طلب تجديد تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك بنحو 2500 درهم لكل منهما، و5 آلاف درهم لخدمة تجديد ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات، و5100 درهم لتجديد تسجيل موردي أجهزة الاتصالات و5500 درهم لطلب تسجيل موردي أجهزة الاتصالات لمدة 5 سنوات.

كما تضمنت الخدمات التي يدفع مقابلها رسوم: خدمة تجديد ترخيص مزودي خدمات تصديق إلكتروني بواقع 5 آلاف لتقديم الطلب و20 ألفاً لتسجيل رخصة مزود خدمات التصديق الإلكتروني لمدة سنة واحدة، و75 ألفاً لتسجيل رخصة مزود خدمات التصديق الإلكتروني لمدة 5 سنوات، بينما بالنسبة لخدمة إصدار إشعار مزود خدمات التصديق الإلكترونية الأجنبية فيدفع 5 آلاف مقابل تقديم الطلب و5 آلاف لتسجيل إشعار المصادقة.

وشملت الخدمات أيضاً ترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، حيث يقدم الطلب مقابل 5 آلاف درهم، وتسجيل رخصة مزود خدمات تصديق إلكتروني لمدة سنة واحدة مقابل 20 ألف درهم، وتسجيل رخصة مزود خدمات تصديق إلكتروني لمدة خمس سنوات 75 ألف درهم.

وأوضحت الهيئة أن الـ 26 خدمة التي تقدم دون رسوم هي إلغاء التصريح، وطلب الاستفسار، وتقديم شكوى على الهيئة، وتقديم شكوى على مزودي خدمات الاتصالات، وتقديم مقترح، وطلب عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني، وطلب تعديل بيانات منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، وطلب إلغاء تسجيل منافذ بيع شراء الهاتف المتحرك، وتوفير برامج تدريبية عن الحكومة الذكية، وطلب الحجب أو رفع الحجب عن المواقع، والاستثناء من نظام الحجب وخدمة إنترنت الأشياء.

وتشمل الخدمات التي لا يدفع مقابلها رسوم، إلغاء تسجيل موردي أجهزة الاتصالات، وتعديل بيانات موردي أجهزة الاتصالات، وإصدار تصريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وخدمة إضافية رصيد لحساب المسجل المعتمد للنطاقات، وخدمة الدعم الفني للمسجلين المعتمدين للنطاقات، والبريد الإلكتروني، وتفعيل خدمة حكومية على الشبكة الاتحادية، وتسجيل الدخول الذكي، والدعم الفني، والاستجابة للحوادث الإلكترونية، وطلب مراقبة البنية التحتية وجمع المعلومات الاستخبارية الذكية، وفحص التطبيقات الذكية، وإجراء تجارب الاختراق والامتثال للمعاير الأمنية للمواقع الإلكترونية، وطلب توفير محاضرات إرشادية عن أمن المعلومات.