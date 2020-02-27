غرفة الشارقة تحتفل بيوبيلها الذهبي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس الأول احتفالها السنوي لتكريم موظفي الغرفة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والجهات الراعية وشركاء الغرفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الموظفين وتحفيزهم وتقدير إنجازاتهم، ومكافأة المتميزين منهم، فضلاً عن تثمين جهود شركائها الداعمين لمشاريعها ومبادراتها خلال العام الماضي.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار «خمسون عاماً من العطاء» تزامناً مع احتفالية الغرفة بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه. وشهد الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأحمد العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومريم الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للحفل، إلى جانب ممثلين عن الجهات الراعية وحشد كبير من الموظفين.

تكريم الرعاة

وفي ختام الحفل كرم عبد الله العويس، الفائزين بجائزة موظف العام، حيث فاز بها من غرفة الشارقة منى السويدي، ومن مركز إكسبو الشارقة سانديب بولار، ومن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مريم بن هده، بعد ذلك تم تكريم شركاء الغرفة والجهات الراعية وهم، مجموعة محمد هلال، والنورس للضيافة، ووكالة الريس للسياحة والعطلات، وجمعية الشارقة التعاونية، وشركة سيرما، وشركة مسبار للعلاقات العامة والإعلام، والجوري للطباعة، وكافيه لاديرما، كما تم تكريم الموظفين المتفانين من أصحاب الخبرة الطويلة وهم سيف المطروشي، وخليل المنصوري، وماريا اورتيا من مركز إكسبو الشارقة، كما تم تكريم عائشة المعلم، وخليفة المهيري تقديراً لإنجازهم في الحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال خلال ممارستهم لعملهم.

جائزة الغرفة للأداء المتميز

كما تخلل الحفل تكريم الفائزين بجائزة الغرفة للأداء المتميز عن 2019، حيث حصلت على جائزة الموظف المتميز في المجال الإداري ميرة البشر، فيما نالت جائزة الموظف المتميز في المجال التخصصي حمدة البلوشي، وفي المجال الإشرافي فنالت بها نوال عبد الرزاق، أما جائزة فريق العمل المتميز فكانت من نصيب اللجنة التنظيمية لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وجائزة الإدارة المتميزة فحصلت عليها إدارة الفروع، في حين حصد جائزة القائد المتميز خليل محمد جمعة المنصوري مدير إدارة فروع غرفة الشارقة.