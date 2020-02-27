توقعات بنمو قطاع التأمين %15 في 2020

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع مسؤولون وخبراء التأمين، نمو قطاع التأمين في الدولة بنسبة تتراوح بين 10 - 15% خلال العام الحالي، مدفوعاً بإكسبو وفرص الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب استمرار المشاريع الكبرى الجديدة والتي تنعكس بشكل مباشر على زيادة وتيرة نمو الأقساط التأمينية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي انطلق في دبي أمس، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين المحلية والإقليمية والعالمية والخبراء والمختصين والمهتمين من أنحاء العالم.

وقال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة نمو أقساط التأمين في العام 2020 بنسب تفوق الـ10% نظراً لارتباط ذلك بالتشدد الذي يبديه معيدو التأمين العالميين على الأسواق الإقليمية ومنها المحلية، الأمر الذي من شأنه الدفع نحو زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع الأقساط الإجمالية.

وقال إن تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 يقدم دعماً كبيراً لشركات التأمين المحلية على أن يكون النمو الأكبر من نصيب التأمين الهندسي، والتأمينات الخاصة بالشحن بكافة أشكاله، سواء البحري أو الجوي أو البري.

وأضاف أن الاندماجات المتوقعة في قطاع التأمين من شأنها تقوية القطاع وتقليص حدة المنافسة غير المنطقية في بعض خطوط الأعمال، لافتاً إلى أن هناك تشجيعاً مستمراً من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين على الاندماجات بهدف خلق كيانات قوية.

عوامل رئيسية

وقال محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن القطاع مرشح للنمو بين 10 و15% خلال 2020، بفضل عدة عوامل رئيسية، أبرزها الارتفاع في فرص انتعاش النمو الاقتصادي إلى جانب استمرار المشاريع الكبرى الجديدة في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، والتي تنعكس بشكل مباشر على زيادة وتيرة نمو أقساط التأمين في العام الحالي.

وأضاف أن تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون لها أثر إيجابي أيضاً على القطاع حيث ستغطي شركات التأمين المحلية الفعالية وستوفر منتجات تأمينية مبتكرة توفر الحماية الشاملة الضرورية لموقع الحدث العالمي والعمليات والأنشطة التي سيشهدها، إلى جانب توفير التغطية التأمينية لأجنحة المشاركين الدوليين. وتوقع أن يسجل التأمين الهندسي معدلات نمو متواصلة في العامين الحالي والمقبل في ظل المشروعات القائمة حالياً، وتلك التي ستدخل مرحلة التنفيذ قريباً، إلى جانب المشروعات المتعلقة باستضافة معرض «إكسبو».

فرص نمو

ومن جانبه أفاد غريغسون كارتر، المدير العام للتحليلات في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب وشرق أسيا في وكالة «آي إم بيست» المتخصصة في تصنيف شركات التأمين، بأن قطاع التأمين في الإمارات مرشح لاقتناص فرص نمو جديدة خلال العام الحالي مدعوماً بشكل رئيسي بتنظيم معرض «إكسبو 2020»، والذي من شأنه دعم أقساط التأمين على المستويين القصير والمتوسط.

ولفت إلى أن تأثير كورونا على شركات التأمين غير موجود بشكل واقعي حاليا، وبالتالي لن يتأثر تصنيف الشركات على مستوى العالم إلى الآن.

وأضاف أنه في حال كان على شركات التأمين الدفع مقابل الرعاية الطبية بالنسبة لفيروس كورونا، فالتأثير سيكون مرتفع جداً، ولكن على المستوى البعيد يمكن أن يكون هناك نمو في الإقبال على التأمين الطبي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن المنافسة تخفض الأسعار، وفي نفس الوقت أصبح حاملو الوثائق معتادين وعلى علم باستخدام البطاقات، الأمر الذي يرفع الكلف، وينعكس على نتائج الشركات.