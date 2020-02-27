شراكة استراتيجية بين دبي للسيليكون ومايكروسوفت

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت. وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعام كامل ستكون مايكروسوفت شريكاً استراتيجياً لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر مركز لتكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون.

وفي إطار هذه الاتفاقية ستقوم شركة «مايكروسوفت» بتوفير حلولها المختلفة لمركز «ديتك» بهدف تحفيز الشركات الناشئة الواعدة فيه على دخول قطاع الأعمال والاستفادة من البيئة المناسبة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية دور مركز «ديتك» في تحفيز الشركات الناشئة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُمكِّن مذكرة التفاهم شركة مايكروسوفت من استضافة ورش عمل للشركات الناشئة العاملة في المركز وتوفير مختلف الفرص والحلول لهم، إضافة إلى توجيههم بالشكل الصحيح. وتهدف الشركة من خلال هذه الورش إلى المساهمة في تمكين المواهب المحلية، وتطوير القطاع التكنولوجي في المنطقة.

كما وافق الطرفان على تقديم الرعاية والمشاركة في الأحداث الاستراتيجية، بما في ذلك أول يوم تمهيدي للدورة الافتتاحية من برنامج «ستارت أب بوت كامب» للأعمال الناشئة، وكذلك الترويج للبرامج والمبادرات التي تعتمد على التعاون المشترك بين الطرفين.

وقال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»: تجمعنا مع مايكروسوفت رؤية مشتركة لخلق بيئة عمل مناسبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، تمكّنهم من تخطي كافة العقبات وتحقيق النجاح، كما نفخر بهذا الاتفاق الذي يعزز قدرتنا على الاستثمار في المواهب الواعدة.

وقال روبرتو كروكي المدير الإداري لشركة مايكروسوفت: «اتخذت سلطة واحة دبي للسيليكون خطوات كبيرة في تشجيع وتطوير دور رواد الأعمال في الدولة.

كما سيضمن عملنا مع مركز «ديتك» التابع لها حصول الشركات الناشئة على الدعم المطلوب في الاقتصاد والابتكار وخلق الوظائف. وسنعمل معاً على تطوير قدراتهم ومساعدتهم على المشاركة الفاعلة في التحول الرقمي الحاصل. ويجمع المركز تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة.

تطبيق

يمكن للشركات الناشئة العاملة في المركز الاستفادة من تطبيق «الشركات الناشئة المحددة»، والذي تقوم شركة مايكروسوفت بتشغيله. علاوة على ذلك ستحظى الشركات الناشئة الواعدة بفرصة الدخول في أحد مسرعات مركز «ديتك». ويمكن للشركات الناشئة استخدام المنتجات والموارد والتسهيلات التي توفرها شركة مايكروسوفت لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتسريع نمو أعمالها.