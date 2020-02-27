«مواصفات» تدرّب جهات أفريقية على منظومة الحلال

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ثاني أنشطتها في عام 2020 بتنظيم دورة تدريبية تأسيسية لمتطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، لأعضاء من منظمة التقييس الأفريقية التي تمثل أكبر تجمع إقليمي لجهات التقييس على مستوى أفريقيا.

وحلت المنظمة ضيفاً على المنصة العالمية لصناعة الحلال في دورتها الخامسة، التي نظمتها الهيئة مؤخرا للاطلاع على المنظومة الإماراتية للحلال بحضور 23 عضواً من المنظمة.

ويأتي ذلك في سياق موازٍ لدراسة القارة الأفريقية للمنظومة الإماراتية وما حققته من نتائج لافتة عالمياً خلال الأعوام الماضية، حيث تجري المنظمة مقارنات معيارية لمنظومة الحلال الوطنية، لدراسة إمكانية تطبيقها على مستوى الدول أعضاء المنظمة والبالغ عددها 37 دولة، .