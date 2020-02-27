غرفة عجمان تناقش «الانتعاش الاقتصادي»

المصدر: (عجمان - وام)

تناولت حلقة نقاشية بعنوان «مؤشرات الانتعاش الاقتصادي» نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان، النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبته في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك الوطنية والسياحة في الإمارات.

وترأس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة الحلقة النقاشية وحضرها سالم السويدي المدير العام.

وبيّنت الحلقة النقاشية مؤشرات الانتعاش الاقتصادي من خلال النمو في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشراً اقتصادياً يُظهر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات، التي تمّ إنتاجها خلال فترة زمنية محدّدة عادة خلال 12 شهراً، حيث زادت نسبة نمو الناتج بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية، 2.9% نهاية 2018 مقارنةً بـ2017.

وارتفع صافي أرباح 8 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال إلى نحو 38 مليار درهم خلال 2019، بنمو 17.2%، مقارنة مع 32.41 ملياراً في 2018.

واستعرضت الحلقة ارتفاع الإقراض المحلي خلال 2019 مقارنة بـ 2018، وذلك لعدة أسباب، أبرزها تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وزيادة دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانخفاض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال 2019.

وحول القطاع السياحي الذي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية، فقد زار الإمارات 16 مليون سائح خلال عام 2017 بنسبة نمو 6.5% بحسب مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشونال للأبحاث.