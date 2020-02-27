تأثير مجموعة “شنايدر” في الاستدامة بين عاميّ 2018 و2020

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «شنايدر إلكتريك»، الشركة الرائدة في التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، للعام الخامس عن نتائجها المالية وغير المالية السنوية لعام 2019.

وتنشر «شنايدر إلكتريك» كل ثلاثة أشهر 21 مؤشراً عن تأثير «شنايدر» في مجال الاستدامة، لقياس التقدم الذي أحرزته بالمقارنة مع التزاماتها الطموحة للاستدامة من عام 2018 حتى 2020، وذلك تماشياً مع أهداف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 21 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبعد التحقق الدقيق الذي أجري من قبل مدقق خارجي مستقل، تبيّن أن «شنايدر إلكتريك» حققت معدّل 7.77 من أصل 10 في الاستدامة خلال الربع الرابع من عام 2019، متفوقةً على معدّل 7 من أصل 10 الذي خططت للوصول إليه مع نهاية عام 2019.