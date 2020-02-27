«إمباور» تطور أنظمة محطة تبريد «جي بي آر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عمليات تحديث لمحطة تبريد المناطق الواقعة في «جميرا بيتش رزيدنس» إلى الجيل الثاني من أنظمة تبريد المناطق، والتي ستحقق وفورات ضخمة في الطاقة وتزيد كفاءة استخدامها وتخفض بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وستثمر عمليات تحديث الأنظمة الى الجيل الثاني في جعل الــ «جي بي آر» من أكبر المناطق السكنية صديقة للبيئة في العالم.

وتأتي عمليات التحديث لمحطة «جي بي آر» في إطار استراتيجية المؤسسة في تحديث البنية التحتية لمحطاتها البالغ عددها 79 محطة بأنظمة متطورة من الجيل الجديد في عمليات تبريد المناطق.

وقد جرى تحديث محطة «جي بي آر» التي شُيدت قبل 15 عاما، ولأول مرة في 2016 باستخدام مياه الصرف المعالجة، أما التحديث الثاني والأخير لها فسيضيف لها خزانات تخزين الطاقة الحرارية بطاقة إضافية تصل الى 10,000 طن تبريد، مما يمكنها من تزويد خدماتها الى ناطحات السحاب الجديدة في المنطقة مثل فندق «ون جي بي آر» وفندق «العنوان ريزدنس جميرا منتجع وسبا»، فضلا عن مباني مشروع بلو ووترز المحاذي لمنطقة «جي بي آر». وسينتهي العمل في تحديث المحطة في نهاية 2020.

وسيجري توظيف التقنيات العصرية في توليد التيار المستمر في محطة «جي بي آر» لضمان كفاءة استخدام الطاقة حسب الطلب، كما سيجري استخدام الحلول المبتكرة في عمليات تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES) في خزانين مصممين لهذا الغرض لتتمكن المحطة من توزيع الطاقة المخزنة على المستهلكين خلال ساعات الذروة ما يخفف بشكل كبير من الأعباء والأحمال المحتملة على شبكة الكهرباء في المنطقة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إن عمليات تحديث المحطة تأتي في سياق خطة معدة سلفا لتطوير البنية التحتية لجميع محطات المؤسسة،وستثمر عمليات التحديث في محطة «جي بي آر» حزمة من المكاسب ليس أقلها زيادة طاقتها الإجمالية من 60 ألف طن إلى 70 ألف طن تبريد.

وأوضح بن شعفار أن تطبيق أحدث ما توصلت إليه تقنيات العصر الحديث في صناعة تبريد المناطق وتحديدا على صعيدي أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES) والتقنيات العصرية في توليد التيار المستمر، يعكسان حرص المؤسسة على تحقيق الهدف الأغلى وهو في أن تصبح دبي المدينة الأقل بصمة كربونية عالميا، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستهدف بلوغ مخرجات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

أشار بن شعفار الى أن نظام تبريد المناطق هو إحدى أهم طرق الحد من انبعاثات الكربون كونه يستهلك 50% طاقة أقل مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وذلك ما يجعل الدور الذي تلعبه إمباور في خفض انبعاثات الكربون دوراً ريادياً.

8000

ستثمر تحديثات أنظمة محطة «جي بي آر» للمنطقة، حزمة واسعة من النتائج الباهرة، ليس أقلها أن تصبح الــ «جي بي آر»، أكبر منطقة سكنية صديقة للبيئة على مستوى العالم، فهي تضم 62 برجاً سكنياً وفندقياً شاهق الارتفاعات، على مساحة 1.7 كيلومتر، على ضفاف الخليج العربي، وتتجاوز المساحات المبنية فيها أكثر من 23 مليون قدم مربعة، وتتكون من 8000 وحدة سكنية، و1600 وحدة فندقية، ويقطنها 25 ألف شخص، ويزورها أكثر من 12 مليون سائح سنوياً. وتقدم «إمباور» خدمات تبريد المناطق لـ 1801 مبنى، و120 ألف متعامل، كما تصل القدرة الإنتاجية إلى 1,53 مليون طن .