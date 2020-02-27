ورشة عن علامة غرفة دبي للمسؤولية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً في مقرها، ورشة تدريبية لتعريف الشركات والمؤسسات بآلية ومتطلبات التقديم للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك بعد إطلاق الدورة الأولى للعلامة للعام 2020، حيث إن باب التقديم مفتوح حتى نهاية مايو. وحضر التدريب 22 مشاركاً يمثلون 13 شركة، حيث اطلعوا على إجراءات التقديم للحصول على العلامة، واستفسروا عن الخطوات والمعايير المتوجب اتباعها لتقديم طلبات شركاتهم، وآلية التقييم المعتمدة، بالإضافة إلى التعرف على فوائد الحصول على العلامة بالنسبة لمؤسساتهم.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي. وقد بلغ عدد العلامات الممنوحة 377 علامة منذ إطلاق المبادرة.

وأطلقت الغرفة العام الماضي 4 فئات جديدة لعلامة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حيث تغطي الفئات الجديدة الجوانب المختلفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتشمل مكان العمل، والسوق، والبيئة، والمجتمع المحلي.