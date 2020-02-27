الأكاديمية العربية في «بريك بلك»

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت أمس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة مشاركتها في «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي يقام تحت رعاية من معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت الأكاديمية لزوار المعرض وكافة الجهات المشاركة في القطاع الحكومي والخاص، إمكاناتها المتطورة في مجال التعليم والتدريب البحري. وقد توافد على جناح الأكاديمية العديد من الشركات الملاحية رغبة في الاطلاع على الإمكانات التدريبية والتعليمية.

وقال الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية: «تعتبر مشاركتنا في الحدث الدولي المهم خطوة مهمة لنا لتوعية المهتمين بالخدمات التعليمية بالمزايا التي نوفرها في الأكاديمية بفرع الشارقة، خاصة من يبحثون عن فرص تعليمية جديدة في تخصصات نوعية وعالية التنافسية لأبنائهم عندما يتوجهون بعد إكمال الدراسة إلى سوق العمل، وهذه من أهم مزايا التخصص في القطاع البحري الذي يشهد طلباً شديداً على الكوادر المؤهلة، لا سيما في منطقتنا ومن أبنائنا».