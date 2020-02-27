45.6 مليون درهم أرباح «أركان» 2019

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أظهرت النتائج المالية لشركة أركان لمواد البناء للعام المالي 2019 تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 902.43 مليون درهم مقارنة مع 967.64 مليون درهم خلال 2018.

وذلك لتأثرها بصاعد وتيرة المنافسة المحلية وزيادة الضغط على أسعار المبيعات. وبلغ صافي أرباح المجموعة 45.68 مليون درهم، مقارنة مع 53.46 مليون درهم في 2018.

وعلى صعيد وحدات الأعمال، نمت أرباح قطاع الإسمنت بفضل نجاح الشركة في خفض تكاليف شراء المواد الخام وتعزيز كفاءة عمليات مصنعها، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الكهرباء بفضل «برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء» الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بأبوظبي ودعم نموه.

وشهدت وحدة المنتجات الإسمنتية زيادة في حجم المبيعات والإيرادات وإجمالي الأرباح نتيجة نجاح الشركة في توسيع نطاق منتجاتها.

وقال المهندس جمال الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: حافظت أركان العام الماضي على مرونتها العالية وسط استمرار التحديات والظروف الصعبة بسوق الإنشاءات. وواصلت الشركة كسب عقود كبيرة لتوريد منتجاتها عالية الجودة لمشاريع سكنية ومشاريع بنية تحتية بأبوظبي، مما عزز نمو مبيعاتها على مستوى مختلف وحدات أعمالها كما حسنت معدلات كفاءة واستدامة مصانعها وقللت من تكاليف شراء المواد الخام الأمر الذي انعكس إيجاباً على صافي أرباحها للعام. كما أننا بدأنا نلمس بوادر برنامج «غداً 21» والذي تم إطلاقه خلال العام الماضي والذي من شأنه دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارة وتمكين الشركات المحلية من الحفاظ على تنافسيتها في السوق.