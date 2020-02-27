إطلاق «سفايت» لدعم الأعمال بالدولة

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة «لويكا» لإدارة علاقات العملاء مؤخراً برنامجاً جديداً لإدارة علاقات العملاء تحت اسم «سفايت»، الذي تم تصميمه لمساعدة إدارات المبيعات والتسويق على جعل قواعد البيانات مركزية وأتمتة المهام وتوفير الأدوات وتبسيط العمليات.

وقال علي حمادي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة لويكا في دبي: إن الشركة أُنشئت عام 2016 في دبي لتطوير أحدث الحلول التقنية لمساعدة الأعمال الصغيرة والمبتدئة عن طريق تزويدها بحلول رقمية للمشكلات التي تواجهها، وكذلك عن طريق تزويدها بأنظمة تقنية مركزية للتكنولوجيا المالية وتقنية التسويق والموارد البشرية.

وأضاف أن الشركة تتعامل مع أسواق دول مجلس التعاون وبريطانيا وألمانيا والفلبين والولايات المتحدة في مجال البرمجيات، كما قامت الشركة بتطوير وتدشين أول سوفت وير من مقرها في دبي ولديها أكثر من ألف عمل مسجل. ويساعد برنامج «سفايت» الأعمال الصغيرة والمبتدئة في دولة الإمارات على النمو عن طريق إنتاج المزيد من الأعمال وتحسين عمليات البيع، من خلال هذا البرنامج الذي تستخدمه والذي يساعدها على التعرف على الفجوات السوقية.

الأعمال التي تستخدم «سفايت» بمقدورها أن تزيد إنتاجيتها إلى الحد الأقصى عن طريق أتمتة المهام الميكانيكية وتزويد العاملين في هذه الأقسام بأدوات تجعل عملهم أسهل، وقد حدث ذلك عندما لجأت الشركات إلى «لويكا» لمساعدتها في تطوير نظام جديد لإدارة علاقات العملاء يعمل على زيادة المبيعات على المسار السريع .