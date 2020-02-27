عروض خاصة من «بيجو» بدبي حتى نهاية مارس

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة سويدان للتجارة، الوكيل الحصري لبيجو في دبي والمناطق الشمالية، طرح أحدث عروضها على طُرز مختارة من سيارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو حتى نهاية مارس.

ويمكن للعملاء الاستفادة ضمن العرض الساري من عقود صيانة حتى الخمس سنوات أو 100,000 كم، بالإضافة إلى الكفالة والمساعدة على الطريق حتى خمس سنوات. كما أنه لا يوجد دفعة أولية ضمن العرض.

وتسري هذه العروض على مجموعة بيجو من المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات طراز العام 2020، ومن بينها مركبة بيجو والمركبة العائلية الرحبة ذات الـ7مقاعد بيجو 5008، بالإضافة إلى سيارة السيدان المدمجة بيجو 301 وسيارة السيدان بيجو 508 الجديدة.

وقال غريغ كوتريل، المدير العام لقسم السيارات في مجموعة سويدان التجارية: «تتميز طُرز بيجو عن منافسيها بأنها تقدم أحدث التكنولوجيا وتصاميم أنيقة، إضافةً إلى اقتصاد عالٍ باستهلاك الوقود. واختيار المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات «بيجو 3008» لحمل لقب سيارة العام في الشرق الأوسط (MECOTY) خلال 2018، بينما تم ترشيح بيجو 508 لجوائز MECOTY لهذا العام.