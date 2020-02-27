"سايج" ترصد الطلب المتنامي على حلول الموارد البشرية والمحاسبة الذكية

المصدر: (دبي- البيان)

يبرز التحول الرقمي، بوصفه واحداً من الاتجاهات الرئيسة التي تهيمن على المنطقة، وفق بحث مشترك، أجرته في أنحاء الشرق الأوسط، شركة «سايج»، ومؤسسة البيانات الدولية (آي دي سي)، الشركة العالمية الرائدة في تقديم المعلومات الهامة عن الأسواق.

إذ يقوم نحو 76 في المئة من الشركات التي استُطلعت آراؤها بمشاريع تحول رقمي في الوقت الراهن، بينما ذكر ما نسبته 13 في المئة، أنهم على وشك البدء بذلك، وقال 11 في المئة، إنهم لا يزالون في مرحلة التخطيط.

ويأتي تطوير تجربة العميل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليص التكاليف، وتنظيم سير العمليات ضمن الأهداف الأساسية للشركات التي تشرع بمسيرة التحول الرقمي. ومن بين أهم التقنيات التي تغيّر مشهد الأعمال: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مثل أتمتة العمليات بواسطة الروبوت والحوسبة السحابية والبلوك تشين.