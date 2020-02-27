تفاهم بين حرة عجمان ومحاكم دبي المالي

المصدر: (عجمان - وام)

وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لترويج خدمة الوصايا العامة التي توفرها أول محكمة للقانون العام في الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة والقاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث أكد الطرفان ضرورة التعاون المشترك بما يخدم البيئة الاستثمارية في منطقة عجمان الحرة.

وستشجع الاتفاقية على زيادة الوعي بهذه الخدمة الفريدة، وستساعد في توفير المزيد من الحماية للاستثمار في إمارة عجمان، واستكمال وتعزيز الخدمة الشاملة لمنطقة عجمان الحرة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «يأتي التوقيع على المذكرة في سياق حرصنا على تهيئة البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وجعلها منسجمة مع المعايير العالمية بهدف استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين. ونحن بالمنطقة نعمل كل ما في وسعنا لتذليل الصعاب وتمكين المستثمرين من ممارسة أعمالهم وفقاً لأعلى المعايير».

وقال القاضي زكي عزمي: «إدراكاً للطلب المتزايد، في عام 2019، عدلت محاكم مركز دبي المالي العالمي قواعدها لتوسيع نطاق هذه الخدمة العامة لتشمل الأصول الموجودة في الإمارات وخارجها.. وتمثل اتفاقية التعاون هذه خطوة أخرى نحو خلق وعي أكبر للمقيمين والمستثمرين في إمارة عجمان.. وبصفتها أول جهة قضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم هذه الخدمة، يضمن تسجيل وصية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي أن يتم توزيع الأصول وفقاً لرغبات المسجل، مما يوفر اليقين له».